Autoridades preveem retirada de cinco a dez mil pessoas das zonas mais expostas à erupção do vulcão nas Canárias

As autoridades espanholas preveem retirar das zonas de La Palma mais expostas à erupção do vulcão Cumbre Vieja, que começou hoje no município de El Paso, entre 5.000 e 10.000 pessoas, anunciou hoje a Guardia Civil.



O vulcão tem neste momento sete bocas ativas a emitir lava

e, segundo a agência EFE, duas delas despejam lava abundantemente em direção às zonas Alcalá e Paraíso, que já foram evacuadas.

Neste último local, um incêndio provocado pela lava afetou algumas casas e 350 moradores tiveram de ser retirados.