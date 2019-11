Frio chegou em força! Termómetros registam temperaturas negativas este sábado

Para este sábado pode contar com períodos de chuva a partir da tarde no Minho, estendendo-se

gradualmente às regiões Norte, Centro e Alentejo para o fim do dia, havendo









Agitação marítima forte na costa ocidental até ao início da manhã.

eblina ou nevoeiro matinal em alguns locais das regiões

Norte e Centro e f

ormação de gelo ou geada, em especial no interior Norte e Centro.



Neste sábado, as temperaturas em Lisboa vão





O distrito mais frio este sábado , com temperaturas a variar entre os -1 e os 5 graus, é Guarda.



Prepare-se ainda para a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do País.



As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os -1 graus (na Guarda) e os 9 graus (em Sagres) e as máximas entre os 5 (na Guarda) e os 17 (em Faro).



No arquipélago da Madeira, o céu vai estar parcialmente nublado, com as temperaturas máximas a atingir os 23 graus Celsius no Funchal. Em Porto Santo são esperados aguaceiros fracos, com os termómetros a registarem 21 graus de temperatura máxima.



Já nos Açores, o cenário prevê céu pouco nublado para os Grupos Oriental e Central. Ponta Delgada e Angra do Heroísmo contam com 19 graus de máxima e a Horta regista 20 graus.

Para o Grupo Ocidental, o IPMA prevê aguaceiros fracos, com os termómetros a registarem 20 graus de temperatura máxima em Santa Cruz das Flores.

temporariamente queda de neve acima de 1100 metros.Os termómetros registam uma pequena descida da temperatura mínima.O vento vai soprar moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas.É esperada nvariar entre os 8 e os 14 graus. Já no Porto, as temperaturas oscilarão entre os 4 e os 13 graus.