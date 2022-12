Inverno começa hoje com chuva mas temperaturas acima da média

O inverno começa esta quarta-feira com previsões de muita nebulosidade, alguns períodos de chuva fraca ou chuvisco e temperaturas máximas entre os 16 e os 19/20 graus Celsius, disse à Lusa a meteorologista Maria João Frada.

Em declarações à agência Lusa, a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), especificou que a previsão é de muita nebulosidade, neblinas e nevoeiros, alguns períodos de chuva fraca ou chuvisco, em especial nas regiões do Norte e Centro e em particular nas regiões a Norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela.

"As temperaturas estão elevadas quer as mínimas, quer as máximas. Estão acima da média para época do ano embora tudo isto seja compatível com a entrada de massas tropicais com origem marítima vindas do Atlântico que têm trazido precipitação e também temperaturas acima da média", disse.