Células convectivas são responsáveis pela chuva intensa que só em Lisboa, até às 18h00 desta terça-feira, provocou a queda de 121 litros por metro quadrado. Esta massa de ar com elevado conteúdo de vapor de água e que esteve na origem do caos no território do continente está associada à depressão ‘Efrain’, localizada a norte dos Açores.









