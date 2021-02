A chuva e o mau tempo atingiram esta sexta-feira o Sul do País e principalmente a região de Faro, no Algarve. A forte precipitação provocou cheias e inundou as ruas de Faro.O IPMA tinha colocado os distritos de Faro e Beja em aviso amarelo devido à previsão de precipitação, por vezes forte na parte leste do distrito.O aviso vai vigorar entre as 21h00 desta sexta-feira e as 21h00 de sábado nos distritos de Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro.