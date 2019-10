Chuva forte pára trânsito na A28 junto ao Porto de Leixões

O trânsito está parado na estrada A28, junto às saídas de Leça da Palmeira e do porto de Leixões, na região do Porto, devido à chuva intensa, disse à Lusa fonte da GNR.As chuvas intensas que se registaram ao longo de toda a manhã, no Porto, provocaram inundações na via pública e pararam a circulação dos carros na A28 junto à Ponte de Leça da Palmeira e do porto de Leixões, avançou à Lusa fonte da GNR do Porto, referindo que o nível das águas subiu e está a impossibilitar a circulação dos automóveis.O distrito do Porto vai manter "o registo de precipitação intensa" até às 15:00 de hoje, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), que prevê o aumento do número de ocorrências devido à chuva forte."Desde as 00h00 de hoje e até por volta das 13h00 de hoje, o distrito do Porto tinha registado 52 ocorrências e o distrito de Braga 34 ocorrências", na sua maioria "nas últimas horas, já depois das oito da manhã", explicou, pelas 13h20, à agência Lusa, o comandante Pedro Araújo da ANEPC.Segundo este responsável, o distrito do Porto "vai manter este registo de precipitação intensa, previsivelmente até mais uma hora e meia", razão pela qual "é expectável que o número de ocorrências venha a aumentar"."A linha de instabilidade que originou a precipitação intensa em Braga já passou, neste momento está a afetar o distrito do Porto, onde pensamos que mantenha este quadro de precipitação (...) até sensivelmente às 15h00", frisou o comandante Pedro Araújo.