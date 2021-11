Mau tempo abre cratera em estrada na ilha de São Miguel nos Açores

Um buraco na via provocado pelo mau tempo obrigou ao corte ao trânsito na Estrada Regional, na ilha de São Miguel, nos Açores, informou a Junta de Freguesia de Achadinha.A autarquia diz que está a tentar resolver a situação, sendo que ainda não foi possível encontrar caminho alternativo para a passagem de veículos para a freguesia da Salga ou vice-versa."A autarquia sensibiliza toda a população e utilizadores desta estrada para não ultrapassar as barreiras de segurança colocadas na zona acima referida porque o piso está instável e corre o risco de ceder", pode ler-se no comunicado.Ainda no mesmo comunicado, a Junta informa que o Trilho PR21 SMI, mais conhecido como Padrão das Alminhas - Salto da Farinha, continua encerrado devido à ocorrência de derrocadas na zona do Poço Azul.