Depois das chuvas fortes e do granizo terem afetado, este sábado, muitas regiões do País, eis que o mau tempo chegou a Lisboa. Em Caxias, junto ao posto da PSP, a chuva rápida causou inundações.Até ao momento não há registo de danos e os Bombeiros de Paço de Arcos já estão no local a tomar conta do caso.