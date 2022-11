Tornados, cheias e muitos estragos: Os efeitos do mau tempo de norte a sul do País

Também na rua da Prata, na baixa de Lisboa, a circulação está cortada desde as 13h00 desta terça-feira depois de um camião que transportava cimento ter perdido a carga.





Já na Rua das Pretas, perto da Avenida da Liberdade, em Lisboa, o mau tempo transformou a rua num rio impedindo a passagem de qualquer pessoa ou veículo. Devido à chuva intensa que se faz sentir na capital, o cimento transformou-se em lama e obrigou ao corte do trânsito. Já na Rua das Pretas, perto da Avenida da Liberdade, em Lisboa, o mau tempo transformou a rua num rio impedindo a passagem de qualquer pessoa ou veículo.















Alcântara



provocou, esta terça-feira, danos na empresa Eletrofer. Os prejuízos ainda não foram contabilizados.





O vento muito forte acompanhado de chuva intensa O vento muito forte acompanhado de chuva intensa provocou quedas de árvores e danificou alguns carros dos funcionários da empresa, tendo voado uma parte da estrutura da entrada da fábrica. Não há registo de feridos.





















Ovar

O mau tempo já provocou estragos um pouco por todo o país com vários distritos sob alerta amarelo devido à chuva forte e persistente, que pode ser acompanhada de trovoada.





Em Esmoriz, Ovar, as inundações invadiram a cidade. Em Esmoriz, Ovar, as inundações invadiram a cidade. Um veículo chegou a ficar retido num túnel, tendo a circulação ficado cortada nos dois sentidos. Quer os Bombeiros Voluntários de Ovar, quer os bombeiros de Santa Maria da Feira estiveram no local.

A chuva intensa que se fez sentir esta terça-feira causou estragos e cheias em várias zonas do País. Há relatos de mini-tornados, ruas e túneis alagados e até árvores caídas.Em Lisboa, forte chuva que caiu entre as 13h30 e 14h00 levou ao corte de algumas vias e ao encerramento temporário do túnel junto à Praça José Queirós, para o escoamento de águas.O temporal que está a afetar a região de Lisboa esta terça-feira já obrigou bombeiros e Proteção Civil a responder a mais de 20 ocorrências em menos de uma hora.Na zona de Alcântara foi registado um ‘mini-tornado’, que foi filmado por populares mas não terá causado feridos.Ainda na zona de Alcântara, a chuva foi tão intensa que submergiu os carros que se encontravam na rua. Há ainda relatos de cafés e restaurantes que tinham água com mais de um metro de altura na porta.Na Marinha Grande, o mau tempoA chuva forte que se fez sentir durante a madrugada desta terça-feira provocou diversas ocorrências no Norte do país. O Minho foi uma das regiões mais afetatas, com várias inundações.

A situação mais complicada verificou-se no concelho de Barcelos, com a EN205 – que liga Barcelos à Póvoa de Varzim - a ser cortada ao trânsito, na freguesia de Vila Seca.

A Proteção Civil alertou na segunda-feira a população para as previsões de chuva e vento durante o dia de hoje, com possibilidade de ocorrência de cheias, inundações e deslizamento de terras, principalmente nas regiões do Norte e Centro.