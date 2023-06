Mau tempo deixa ruas de Ovar inundadas e obriga moradores a bloquear o acesso das estradas

Portugal está a ser assolado pelo mau tempo e a depressão Óscar já está a causar estragos. Bastaram poucos minutos de precipitação para que as ruas de Furadouro, em Ovar, ficassem totalmente inundadas esta quinta-feira. Os próprios moradores procederam ao corte das estradas para evitar que carros passassem pela zona."Bastou cinco/ dez minutos para que as ruas ficassem totalmente alagadas. O que sempre fazemos nestas situações é colocar caixotes do lixo e umas fitas para impossibilitar a passagem dos veículos. Assim, as pessoas que vêm de carro não fazem o pior para as nossas casas", contou aoFilipe Santos Ferreira, um morador.De acordo com os populares as inundações são relativamente frequentes naquela zona. Queixam-se da falta de resposta dada por parte da Proteção Civil.