Neblina provocada por poeiras do Saara deverá dissipar-se esta quinta-feira, revela IPMA

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) revelou que esta quarta-feira foi o dia com maior concentração de partículas no ar em Portugal, provenientes do Saara em África.



De acordo com o IPMA, a poeira irá desaparecer gradualmente ao longo dos dias, sendo esta quinta-feira o dia apontado para o fim do fenómeno.

As tempestades de areia são frequentes no deserto do Saara, no entanto, normalmente não têm correntes de ar que as possam movimentar. Neste caso, foram trazidas para o continente europeu pela depressão Célia.

Nos locais mais afetados, a visão é diminuta e a qualidade do ar ficou bastante afetada devido às partículas inaláveis que foram arrastadas do norte de África e atravessam o país. A Direção Geral da Saúde (DGS) emitiu um alerta que recomenda a permanência em casa, principalmente para os grupos de risco como idosos, crianças e doentes oncológicos e com problemas respiratórios.

Poeiras deixam rasto de sujidade nos carros

Estas são algumas das dicas para limpar a poeira do seu carro sem o danificar:

Em primeiro lugar, pode começar por utilizar ar com pressão, por exemplo, um aspirador ou compressor que pode encontrar nas bombas de gasolina para retirar a maior parte da poeira.

Depois, pode utilizar água com pressão para retirar a poeira restante, mas sem esfregar. Se o carro ainda tiver alguns resíduos poderá ficar riscado. Desta forma, evite utilizar também panos duros ou esponjas.

Nas estações de limpeza, evite lavar a viatura com recurso à lavagem automática devido aos rolos com cerdas de plástico.