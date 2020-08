Norte e Centro sob aviso por causa da chuva e trovoada

Bragança, Guarda e Vila Real estão sob aviso laranja por causa da chuva até ao final da tarde desta quarta-feira, segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera, que pôs ainda sete distritos com aviso amarelo por causa da trovoada.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso laranja (o segundo mais grave) vai vigorar entre as 10h00 e as 18h00 nos distritos de Bragança, Guarda e Vila Real, por causa da chuva, com aguaceiros dispersos, que localmente podem ser fortes e de granizo.

Igualmente por causa da previsão de aguaceiros dispersos, que localmente podem ser fortes e de granizo, estão sob aviso amarelo, o terceiro mais grave, os distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga e Viseu.

Já por causa da trovoada, que pode ser dispersa e frequente, estão sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Braga. Este aviso vigora igualmente entre as 10h00 e as 18h00 desta quarta-feira.

O IPMA prevê para hoje uma pequena descida da temperatura máxima, em especial no interior do país, e avisa que há então condições favoráveis à ocorrência de trovoada no interior Norte e Centro até ao fim da tarde, com aguaceiros dispersos, mas que localmente podem ser fortes e acompanhados de granizo.

Está igualmente prevista chuva fraca até final da manhã, em especial no litoral Este e na região Sul.

As temperaturas máximas vão baixar, variando entre os 23º (Porto, Aveiro e Sines) e os 30º (Castelo Branco) e as mínimas vão variar entre os 14º (Castelo Branco, Portalegre e Viseu) e os 19º (Faro).