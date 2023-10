Um aluimento de piso obrigou ao corte de uma via de circulação, esta madrugada, no sentido ascendente da Avenida da Boavista, no Porto. Entre as 20h00 de ontem e as 07h00, foram registadas 15 ocorrências relacionadas com o mau tempo só no concelho do Porto.

O alerta foi dado pela 1h00 desta madrugada, próximo do McDonald’s da Boavista, numa zona onde decorrem obras do metrobus. Os Sapadores do Porto foram ao local e criaram um pequeno perímetro de segurança, impossibilitando a circulação numa via de circulação.