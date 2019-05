Possibilidade de aguaceiros e descida de temperatura marcam esta sexta-feira

Com períodos de céu muito nublado, as temperaturas voltam a descer esta sexta-feira.Com possibilidade de aguaceiros fracos no litoral Norte e Centro do País, os termómetros atingem a temperatura máxima de 25 graus, nomeadamente em Faro, segundo informações fornecidas pelo IPMA.O distrito mais frio esta sexta-feira é Guarda, com as temperaturas a variarem entre os 4 e os 13 graus.O IPMA alerta ainda a possibilidade de ventos fracos a moderados de noroeste e moderados a fortes no litoral oeste.