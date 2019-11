Prepare o guarda-chuva para este domingo. Fim de semana termina com aguaceiros e subida das temperaturas

Este domingo vai ser marcado por m

uita nebulosidade e precipitação e uma subida da temperatura mínima e máxima.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu muito nublado, com boas abertas a partir da tarde gradualmente

de norte para sul, com p

eríodos de chuva, passando a regime de aguaceiros fracos e pouco

frequentes a partir da tarde, gradualmente de norte para sul,

e que serão de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela







Períodos de chuva ou aguaceiros, mais frequentes e intensos a partir da manhã.



até início da manhã.Períodos de chuva ou aguaceiros, mais frequentes e intensos a partir da manhã.

moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas.



Pode contar com neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do País.





As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 2 graus (na Guarda) e os 12 graus (em Sines) e as máximas entre os 9 (na Guarda) e os 19 (em Sagres e Faro).

No arquipélago da Madeira, o céu vai estar pouco nublado, com as temperaturas máximas a atingirem os 23 graus Celsius no Funchal. Jé em Porto Santo, são esperados aguaceiros fracos, com os termómetros a registarem 21 graus de temperatura máxima.

Nos Açores, o cenário prevê céu pouco nublado para Ponta Delgada, com os termómetros a atingirem os 20 graus.

A Horta e Santa Cruz das Flores vão contar com céu parcialmente nublado e 20 graus de temperatura máxima.

O vento vai soprarQuanto às temperaturas, Lisboa vai contar com 11 graus Celsius de mínima e 17 graus de máxima. Já no Porto, pode contar com 9 graus de mínima e 15 graus de temperatura máxima.O distrito mais frio este domingo, com temperaturas a variar entre os 2 graus e os 9 graus, é a Guarda.