Sábado de calor mas também de chuva. Termómetros chegam aos 31 graus

O Verão chegou e as temperaturas vão atingir os 31 graus este sábado, apesar de estarem previstos aguaceiros fracos no Norte de Portugal Continental, nomeadamente em cinco distritos: Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Vila Real.No restante continente, está previsto céu nublado com nuvens altas, com Lisboa a chegar aos 26 graus de temperatura máxima. No Porto, os termómetros atingem apenas os 22 graus.Os distritos mais quentes este sábado são Évora e Beja, com 31 graus, seguido de Castelo Branco, com 30 graus.O IPMA alerta ainda para uma pequena subida da temperatura máxima.