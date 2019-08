Semana começa com muito calor. Termómetros atingem os 36 graus esta segunda-feira

A semana começa com muito calor, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da atmosfera (IPMA) que avançam temperaturas máximas a alcançar os 36 graus em alguns conselhos do País.Castelo Branco vai ser o Distrito mais quente, com temperatuas a chrgar aos 36 graus. Para Lisboa são esperadas máximas de 28 graus, 24 para o Porto e 31 para Faro.Para terça-feira, a mesma fonte indica uma descida das temperaturas.Mais de uma dezena de concelhos dos distritos de Viseu, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Leiria e Faro estão esta segunda-feira em risco máximo de incêndio, de acordo com o IPMA.Os municipios de Tabuaço (Viseu), de Abrantes, Sardoal, Mação e Ferreira do Zêzere (Santarém), de Nisa e Gavião (Portalegre), de Vila de Rei (Castelo Branco), de Alvaiázere (Leiria), e de Tavira, Castro Marim e Alcoutim (Faro) são aqueles que apresentam durante o dia maior risco de incêndio.O IPMA colocou ainda em risco muito elevado dezenas de concelhos pertencentes aos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda e Faro, e em risco elevado dezenas de outros do interior centro e norte do país e toda a região do Alentejo.O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, sendo o elevado o terceiro nível mais grave.Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.