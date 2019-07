Semana termina com uma sexta-feira de sol. Termómetros atingem os 36 graus

Com períodos de céu pouco nublado ou limpo, a semana termina com sol e temperaturas que ultrapassam os 30 graus.Segundo informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), as termómetros vão atingir os 36 graus esta sexta-feira, nomeadamente em Beja.O distrito mais frio esta sexta-feira, com as temperaturas a variarem entre os 16 e os 22 graus, é Porto.O IPMA alerta ainda para a possibilidade de ventos moderados, por vezes forte no