Sete ilhas dos Açores sob aviso laranja devido à agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou esta sexta-feira para laranja o aviso para as ilhas do grupo ocidental e central dos Açores devido à previsão de agitação marítima.

Para as ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo), e devido às previsões de agitação marítima, o IPMA emitiu um aviso amarelo para o período entre as 14h00 de sábado (15h00 em Lisboa) e as 24h00, devendo as ondas de noroeste atingir os seis a sete metros.

Para domingo, a situação deverá agravar-se, com ondas de noroeste de oito metros, o que levou o IPMA a elevar para laranja o aviso, que vigora até às 18h00 deste dia.

Nas ilhas do grupo central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), o aviso amarelo mantém-se até às 12h00 de domingo, com precipitação por vezes forte e ondas de noroeste de seis a sete metros.

A partir das 12h00 de domingo, o aviso passa a laranja, com a previsão de agitação marítima e ondas que poderão atingir os oito metros.

No grupo oriental dos Açores (Santa Maria e São Miguel) é esperado vento forte e agitação marítima, com ondas de noroeste de seis e sete metros, estando estas ilhas sob aviso amarelo, segundo o IPMA.