Sismo de 2,7 na escala de Richter sentido hoje na ilha do Faial

Um sismo de 2,7 na escala de Richter foi esta quarta-feira sentido na ilha do Faial, revelou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Em comunicado, o CIVISA indica que o evento, registado pelas 10h30, foi sentido pela população com intensidade máxima IV (escala de Mercalli Modificada) nas freguesias de Ribeirinha e Pedro Miguel (concelho de Horta).

O abalo foi ainda sentido com intensidade III nas freguesias de Salão, Praia do Almoxarife, Flamengos e na cidade da Horta (concelho da Horta).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição" e, quando há uma intensidade de IV, considerada "moderada", os "carros estacionados balançam", as "janelas, portas e loiças tremem" e "os vidros e loiças chocam ou tilintam", podendo as paredes ou estruturas de madeira ranger, descreve o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na sua página na internet.

Na intensidade III, considerada "fraca", o abalo é "sentido dentro de casa" e "os objetos pendentes baloiçam", sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", acrescenta o IPMA.