Sobrevivência em água doce ou salgada: há um peixe resistente às mudanças climáticas

Ecologistas previram que uma espécie de peixe poderá sobreviver às crescentes mudanças climáticas que assolam o planeta. Trata-se da espécie 'Three-spined Stickleback', também conhecida por esgana-gato.



Segundo os cientistas da Universidade McGill, aquele tipo de peixe é bastante resistente, podendo viver em diversas condições de habitats. Os esgana-gatos são capazes de sobreviver em ambientes de água doce e salgada e a diferentes temperaturas, adaptando-se muito rapidamente a mudanças sazonais extremas.







A investigação consistiu na perceção de comportamentos e modos de sobrevivência adotados por estes animais, em diferentes regimes ambientais, ao longa da costa do estado norte-americano da Califórnia. As mudanças climáticas devido a invernos chuvosos e verões secos resultam em mudanças drásticas na estrutura do habitat e no equilíbrio entre sal e água doce, e apenas os peixes capazes de tolerar essas mudanças rápidas sobrevivem.