Sol de pouca dura: Chuva está de regresso esta quinta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros, pouco prováveis na região Sul até final da manhã, e que a partir da tarde serão por vezes fortes e persistentes nas regiões Centro e Sul. Possibilidade de ocorrência de trovoada a partir da tarde, mais provável na região Sul.



Os termómetros vão registar uma pequena subida da temperatura mínima e pequena descida da temperatura máxima.





O IPMA colocou seis distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à forte precipitação. O aviso entra em vigor pelas 15h00 desta quinta-feira e estende-se até às 00h00 de sexta-feira nos distritos de Leiria, Lisboa e Setúbal. Já em Évora, Beja e Faro, o aviso entra em vigor pelas 21h00 até às 06h00 de sexta-feira.O IPMA colocou também o distrito de Faro com aviso amarelo por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de sueste com 2 metros entre as 06h00 e as 12h00 de hoje.Lisboa vai contar com 12 graus de mínima e 17 de máxima. Já no Porto as temperaturas vão variar entre os 9 e os 18 graus.A previsão aponta para céu parcialmente nublado no arquipélago da Madeira, com 22 graus de máxima no funchal.O IPMA prevê aguaceiros no grupo central do arquipélago dos Açores e céu parcialmente nublado nas restantes ilhas. As temperaturas vão variar entre os 17 graus, em Santa Cruz das Flores e Horta, e os 18 em Ponta Delgada e Angra do Heroísmo.