Não se esqueça do agasalho: Segunda-feira gelada com temperaturas negativas em 12 distritos

Os próximos dias vão ser gelados em todo o território continental, com frio, chuva e neve. Até dia 12 todos os distritos (exceto Faro) têm previsões de temperaturas mínimas negativas. Para esta segunda-feira está prevista queda de neve a partir dos 400 metros.



Das capitais de distrito, apenas Beja, Évora, Setúbal, Faro (todas com mínimas de zero graus), Lisboa (2ºC) e Faro (3ºC) não deverão ter os termómetros a marcar temperaturas abaixo de zero nos próximos dias. No interior, Bragança (-5ºC) e Guarda (-4ºC) serão as mais frias.



