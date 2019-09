Temperatura desce mas sol continua a brilhar esta segunda-feira

Com períodos de céu pouco nublado, o início da semana é marcado por uma pequena descida da temperatura, em especial da mínima nas regiões Centro e Sul do País.Apesar da descida de temperatura, o sol continua a brilhar e esta segunda-feira os termómetros vão atingir os 32 graus, nomeadamente em Évora e Faro, segundo informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).O distrito mais frio esta segunda-feira, com temperaturas a variar entre os 13 e os 22 graus, é Aveiro.O IPMA alerta ainda para a possibilidade de ventos fracos a moderados.Durante a manhã é possível ainda a formação de neblina ou nevoeiro em alguns locais da região Centro do País.