Portugal Continental entra 100% em seca

O território de Portugal continental entrou todo em situação de seca no mês de julho, segundo o boletim climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.Em junho ainda havia uma pequena parcela de 2,5% na região Norte que escapava, mas a situação agravou-se em julho.Segundo o IPMA, houve uma "diminuição dos valores de percentagem de água no solo em quase todo o território e em particular nas regiões do Litoral Norte e Centro".O valor médio de precipitação em julho foi de 5.9 mm, o que corresponde a cerca de 43 % do valor normal. O Interior Norte e Centro, Vale do Tejo, Alentejo e Algarve continuam com valores inferiores a 20% de água no solo.A área em seca extrema passou de 5,9% do território no fim de junho para 9,5% no final de julho; a área em seca severa manteve-se em cerca de 28%; e a zona em seca moderada subiu de 22,7% para 33%.