Temperaturas acima dos trinta graus para os próximos três dias

A partir de segunda-feira as temperaturas vão subir, devendo em alguns pontos do Alentejo e Ribatejo atingir valores superiores a 30 graus nos próximos três dias. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) levanta a possibilidade de em Moura serem registados 32 graus na quarta-feira.



Em Alcácer do Sal, na terça-feira, a previsão é de 31 graus e em Coruche é de 30 graus. Amanhã, em Lisboa a máxima prevista é de 28 graus. No Porto de 23 e em Faro e Coimbra de 26 graus.

A subida da temperatura é acompanhada pela previsão de "céu pouco nublado ou limpo durante a manhã e temporariamente nublado por nuvens altas a partir da tarde". O vento será "em geral fraco predominando do quadrante norte. Soprando por vezes moderado (até 30 km/h) no Litoral Oeste, durante a tarde, e também nas Terras Altas", adiantou o IPMA.

A partir de quinta-feira haverá uma ligeira descida da temperatura apresentando "o céu períodos de maior nebulosidade nas regiões Norte e Centro até ao início da manhã, aumentando temporariamente de nebulosidade nas regiões do Interior durante a tarde".

Para este domingo, há ainda a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos no Algarve. No resto do território do continente, o céu estará pouco nublado ou limpo.