Temperaturas máximas chegam aos 28 graus em dia de feriado

As temperaturas máximas vão alcançar os 28 graus neste dia de feriado.



A informação é avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que prevê que, ainda que com períodos de muita nebulosidade nas regiões do centro e norte, o céu estará pouco nublado na costa sul.

A mesma fonte avança que os distritos que vão alcançar as temperaturas mais elevadas são Castelo Branco e Évora, com previsões de temperaturas máximas a atingir os 28 graus celsius.Em Lisboa são esperadas temperaturas máximas de 23 graus, 21 para o Porto e 27 para Faro.