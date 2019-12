Tempestade 'Daniel' está prestes a terminar mas vem aí a 'Depressão Elsa'

A Tempestade 'Daniel' provocou um agravamento do tempo em Portugal desde domingo, com chuva, neve, vento forte e agitação marítima, e deixou o País sob aviso amarelo. Mas agora que está de saída vem aí a 'Depressão Elsa'.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), espera-se vento forte de oeste com rajadas que poderão superar os 100 km/h nos grupos Ocidental e Central, e ainda agitação marítima forte, nos Açores, a partir de terça-feira.

"A partir do dia 18, segundo indicação do IPMA, vamos ter a aproximação de uma depressão – a Elsa - e que terá o seu epicentro no território continental no dia 19, quinta-feira. É esperada precipitação forte em todo o território, acompanhada de agitação marítima e vento forte", afirmou o comandante Pedro Nunes, da Proteção Civil. "Com os dados que temos, vamos ter um dia complicado (na quinta-feira)", terminou.