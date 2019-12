Tempestade ‘Daniel’ deixa País sob aviso amarelo com neve, chuva e vento forte

Tempestade ‘Daniel’ deixa País sob aviso amarelo

Os efeitos de um sistema frontal frio associado à tempestade ‘Daniel’, como foi batizada em Espanha, vai provocar esta segunda-feira um agravamento do estado do tempo em Portugal Continental, depois deste domingo já ter havido várias inundações no Norte do País. As previsões são de chuva, neve, vento e forte agitação marítima.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou todo o território sob aviso amarelo, o segundo mais grave de uma escala de quatro.A Autoridade Nacional de Proteção Civil emitiu um aviso à população, no sentido de serem adotados comportamentos adequados. O agravamento do estado do tempo far-se-á sentir sobretudo na manhã desta segunda-feira."As previsões são de precipitação forte e persistente por todo o território de Portugal continental nesta segunda-feira", disse aoRicardo Tavares, do IPMA. É também esperado "vento por vezes forte, com rajadas de até 70 km/hora, em especial no Algarve".Nas terras altas as rajadas "podem chegar aos 100 km/hora". O aviso amarelo do IPMA diz também respeito à agitação marítima, prevendo-se "ondas de noroeste de quatro a cinco metros". É também esperada queda de neve acima dos 1000/1200 metros de altitude.As condições do tempo melhoram a partir da tarde desta segunda e na terça-feira, mas voltam depois a agravar-se na quarta-feira e até ao final da semana.Este domingo, os bombeiros contabilizaram mais de 50 ocorrências na Póvoa de Varzim, sobretudo inundações. Houve também várias inundações em Vila do Conde e em Braga.Embora seja ainda cedo para previsões rigorosas, a indicação apresentada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para que o período natalício venha a ser marcado pela chuva em todo o território continental.