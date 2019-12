Chuva coloca Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Braga debaixo de água

O Norte do País está este domingo a ser afetado pelas fortes chuvas que se fazem sentir. Na Póvoa de Varzim foram registadas dezenas de ocorrências e várias garagens colectivas ficaram completamente inundadas pela água da chuva que já provocou prejuízos avultados naquela zona.Também em Vila do Conde e Braga os efeitos do tempo se estão a fazer notar. Em vários vídeos partilhados nas redes sociai é possível ver ruas completamente cobertas pela água.A aproximação de uma superfície frontal fria é o que está a condicionar o estado do tempo este domingo com aumento da intensidade da chuva e do vento.Será, contudo, a partir de segunda-feira que haverá um maior agravamento do estado do tempo, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.