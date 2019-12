Agasalhe-se porque o inverno está a chegar. Previsão de chuva e frio para os próximos dias

A aproximação de uma superfície frontal fria vai condicionar o estado do tempo a partir deste domingo com aumento da intensidade da chuva e do vento.Será contudo a partir de segunda-feira que haverá um maior agravamento do estado do tempo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) deverá lançar uma série de avisos devido ao aumento da precipitação, do vento e também da agitação marítima.As ondas deverão atingir mais de cinco metros na costa ocidental, o que deverá obrigar o IPMA à emissão de aviso laranja. Para segunda-feira, o IPMA prevê chuva forte em todo o território de Portugal Continental, bem como trovoada nas regiões Centro e Sul.O vento deverá soprar forte, com rajadas que podem atingir os 90 quilómetros por hora. Já nas terras altas, a velocidade do vento pode mesmo chegar aos 130 km/hora.Na região do Algarve, que sofre com os efeitos da seca extrema, os serviços de Proteção Civil lançaram alertas para o agravamento das condições meteorológicas, com a ocorrência de chuva forte e possibilidade de trovoada.