Chuva, neve e ventos fortes. Proteção Civil alerta para agravamento do estado do tempo nas próximas 48 horas

A Proteção Civil emitiu este domingo um comunicado com um aviso à população nas próximas 48 horas para o agravamento do estado do tempo.Após contacto com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), e no seguimento das previsões metereológicas do mesmo, a proteção civil salienta a ocorrência expectável de chuva intensa, em especial "nas regiões norte e centro" do País durante este domingo, prosseguindo na segunda-feira com "aguaceiros por vezes fortes na generalidade do continente, com condições favoráveis à ocorrência de trovoada". Prevê-se ainda queda de neve "acima dos 1400/1600 metros de altitude a partir do final da tarde" deste domingo.Vento forte com rajadas "até 80 km/h do quadrante sul nas terras altas do norte e do centro, aumentando de intensidade no dia de amanhã [segunda-feira]" e agitação marítima significativa são também fatores a ter em conta.Tendo por base estas previsões, a proteção civil alerta para o piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água e gelo; possibilidade de cheias nos meios urbanos; possibilidade de inundações em algumas zonas; danos em estruturas montadas ou suspensas; dificuldades de drenagem em sistemas urbanos e possibilidade de queda de ramos ou árvores.