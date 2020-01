com intensidade e frequência, especialmente nas regiões do norte e centro do País. A partir de domingo regressa o tempo seco e o frio com descida significativa das temperaturas mínimas.

O mau tempo, caracterizado por chuva torrencial e vento, deixou algumas salas alagadas, no Hospital de São José, em Lisboa.Nas imagens, é possível ver pacientes e vários panos a cobrir parte da água presente naquela unidade hospitalar.Recorde-se que, de acordo com informações fornecidas pelo IPMA, estava previsto que esta quinta-feira a chuva caísse

Em declarações à Lusa, a meteorologista Maria João Frada, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), adiantou que até sábado está prevista a passagem de sucessivas ondulações frontais que vão trazer chuva forte.

Esta situação levou já a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) a emitir na quarta-feira um alerta para o agravamento das condições meteorológicas, em particular nos distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Braga e Porto.

A ANEPC recomenda que seja dada "especial atenção às zonas historicamente identificadas como vulneráveis a inundações", uma vez que poderá haver acumulação de água da chuva nas bacias hidrográficas de Lima, Cávado e margem norte do Douro.

Em declarações à Lusa, a meteorologista Maria João Frada indicou que para o final do dia desta quinta-feira está também prevista chuva, mas em geral fraca no Algarve e baixo Alentejo.

Segundo Maria João Frada, na sexta-feira estão previstos aguaceiros fracos durante a madrugada nas regiões do norte e centro do País.