Chuva intensa inunda ruas no centro de Lisboa. Veja as imagens

O Aeroporto de Lisboa a meter água por todos os lados... #AeroportoDeLisboa pic.twitter.com/dYSSb8llKU — Pedro, o Apóstolo (@PedroApostolo) January 16, 2020

com intensidade e frequência, especialmente nas regiões do norte e centro do País. A partir de domingo regressa o tempo seco e o frio com descida significativa das temperaturas mínimas.

A chuva intensa inundou, esta quinta-feira, a Rua das Pretas, no centro da cidade de Lisboa. A rua em causa é perpendicular à Avenida da Liberdade.Numa zona próxima, na Avenida Duque de Loulé, o entupimento de um esgoto está a provocar alguns congestionamentos na circulação do trânsito naquela via.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial da Proteção Civil, o entupimento deveu-se à chuva intensa que se faz notar esta quinta-feira em todo o País.Também o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foi alvo da força das chuvas. Imagens partilhadas nas redes sociais mostram o momento em que a chuva invade um dos espaços do aerporto.O mau tempo atingiu também a freguesia de Parede, no concelho de Cascais. Um vídeo enviado para a redação domostra a grande quantidade de água que se juntou numa só zona.De acordo com informações fornecidas pelo IPMA, estava previsto que esta quinta-feira a chuva caísse

Em declarações à Lusa, a meteorologista Maria João Frada, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), adiantou que até sábado está prevista a passagem de sucessivas ondulações frontais que vão trazer chuva forte.

Esta situação levou já a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) a emitir na quarta-feira um alerta para o agravamento das condições meteorológicas, em particular nos distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Braga e Porto.

A ANEPC recomenda que seja dada "especial atenção às zonas historicamente identificadas como vulneráveis a inundações", uma vez que poderá haver acumulação de água da chuva nas bacias hidrográficas de Lima, Cávado e margem norte do Douro.

Em declarações à Lusa, a meteorologista Maria João Frada indicou que para o final do dia desta quinta-feira está também prevista chuva, mas em geral fraca no Algarve e baixo Alentejo.

Segundo Maria João Frada, na sexta-feira estão previstos aguaceiros fracos durante a madrugada nas regiões do norte e centro do País.