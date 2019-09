Temperaturas chegam perto dos 40 graus esta segunda-feira

O IPMA prevê para esta segunda-feira no continente céu geralmente limpo e vento fraco a moderado do quadrante leste, rodando temporariamente para noroeste no litoral Norte e Centro durante a tarde e sendo em geral fraco predominando do quadrante oeste na região Sul.Nas terras altas, o vento será fraco a moderado do quadrante leste, soprando por vezes forte no Norte e Centro até final da manhã e a partir do final da tarde.Está também prevista uma subida da temperatura máxima, em especial no litoral Norte e Centro.As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 12 graus Celsius (em Bragança) e os 23 (em Portalegre) e as máximas entre os 28 (em Aveiro) e os 38 (em Santarém).