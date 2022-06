Três sismos de magnitude igual e superior a 5,0 na escala de Richter registados nos Açores

Três sismos, de magnitude igual e superior a 5,0 na escala de Richter, foram esta segunda-feira à noite registados na ilha do Corvo, nos Açores.

O primeiro abalo ocorreu às 20h59 (21h59 em Portugal Continental), de acordo com um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O epicentro deste sismo aconteceu a cerca de 480 quilómetros a norte-nordeste da ilha do Corvo.

Poucos segundos depois, deu-se a primeira réplica. Este segundo abalo teve uma magnitude de 5,2 na escala de Richter.

Às 21h23 locais, deu-se um terceio abalo com uma magnitude de 5,1 na escala de Richter.