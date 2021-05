As previsões meteorológicas apontam para uma semana de calor tórrido no Algarve com temperaturas que podem atingir os 35 graus de máxima em Portimão e Tavira, na quarta-feira, e em Alcoutim, na quinta-feira.Revela o Instituto Português do Mar e da Atmosfera que em Faro, na sexta-feira, são esperados 34 graus e igual temperatura está prevista para quarta-feira em Albufeira. O calor, resultante de uma massa de ar quente do Norte de África, é acompanhado por céu limpo ou pouco nublado e o vento será fraco.Para o resto do território do continente, as previsões são bem diferentes e há até a possibilidade de aguaceiros no Litoral Norte na terça-feira. No Porto e na Guarda a temperatura máxima não vai além de 22 graus, Viseu terá 23 e em Coimbra são esperados 24 graus. Em Lisboa a temperatura máxima esperada é de 27 graus na quinta-feira. O céu estará nublado por nuvens altas ou então pouco nublado.