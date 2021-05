Verão antecipado: Termómetros chegam aos 33 graus em alguns pontos do País

Esta semana pode contar com temperaturas... de verão!De acordo com a previsão feita pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), de Norte a Sul do País, pode contar com um aumento das temperaturas ao longo de toda a semana, com os termómetros a alcançar os 33 graus em alguns pontos do País.Esta segunda-feira vai já sentir as diferenças. Despeça-se da chuva e 'abrace' o aumento das temperaturas. Para Lisboa vai poder contar com céu nublado mas temperaturas máximas a chegar aos 25 graus, 18 no Porto, 32 em Faro (que será o distrito mais quente).Para terça-feira, a tendência vai manter-se e, na quarta-feira, em Lisboa poderá contar com máximas de 27 graus, 21 no Porto e 33 em Faro, que será o distrito mais quente de acordo com o IPMA, à semelhança de Beja.