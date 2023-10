Viana do Castelo sob aviso vermelho devido à chuva forte

O distrito de Viana do Castelo está esta quinta-feira sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de chuva persistente e por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Este aviso vermelho para Viana do Castelo começou às 05h00 e termina às 09h00.

Os distritos de Braga e Vila Real vão estar sob aviso laranja por causa da chuva até às 09h00 desta quinta-feira enquanto Viseu, Guarda, Aveiro e Coimbra até às 15h00.

Também por causa da chuva, o IPMA colocou os distritos do Porto, Leiria e Castelo Branco em aviso amarelo até às 15h00 desta quinta-feira.

O IPMA emitiu igualmente aviso amarelo para os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Beja até às 12h00 desta quinta-feira por causa do vento forte do quadrante oeste, com rajadas até 75 quilómetros por hora.

Já os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro e Coimbra vão estar sob aviso laranja devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir a altura máxima de 10 metros entre as 06:00 de sexta-feira e as 12:00 de sábado.

Os distritos de Faro, Lisboa e Beja estão sob aviso amarelo por causa da agitação marítima com ondas de noroeste com 4 a 5 metros entre as 06:00 de sexta-feira e as 18:00 de sábado.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Na quarta-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu um aviso à população devido à previsão de chuva "forte e persistente", vento forte e agitação marítima, em especial nas regiões norte e centro.

A ANEPC alerta ainda, com base em informação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que "é expectável" um aumento do volume da água na albufeira de Ribeiradio e a jusante desta barragem um aumento na zona de Águeda, podendo também um aumento na bacia do Mondego, junto a Coimbra, "caso se verifiquem as previsões de precipitação forte.