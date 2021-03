1,8 milhões de vacinas da Covid chegam a Portugal em abril

Perguntas CM 28 de Março de 2021 Covid-19: Objetivo de vacinar 100 mil por dia é realista? SIM NÃO Votar

O processo de vacinação contra a Covid-19 será reforçado em abril com mais 1,8 milhões de doses de vacinas, garantiu o primeiro-ministro. "Tantas quantas recebemos em janeiro, fevereiro e março", avançou António Costa que, este sábado, se deslocou ao centro de vacinação de Odivelas, um dos locais onde arrancou a vacinação de 78 700 professores e funcionários do Pré-Escolar e do 1º ciclo.No próximo mês, Portugal vai "triplicar o esforço de administração de vacinas", acrescentou o chefe do Executivo, antevendo que serão administradas 100 mil doses por dia. A título comparativo, na sexta-feira foram aplicadas 31 mil vacinas. Para triplicar este número, António Costa explicou que "o processo que tem decorrido em centros de saúde vai ter de ser complementado por 150 postos de vacinação rápida", a exemplo daquele que funciona no Pavilhão Multiusos de Odivelas.O primeiro-ministro explicou que existem profissionais de saúde suficientes para administrarem todas as vacinas, entre "recursos do Serviço Nacional de Saúde e outros que possam ter de ser contratados" no privado. Adiantou ainda António Costa que "já estão identificados os 150 postos" para a vacinação rápida. "Alguns já estão montados, como este de Odivelas, outros estão a sê-lo. Vamos ter uma operação sete dias por semana para assegurar todo o esforço de vacinação", disse.A vacinação dos profissionais de educação decorre neste fim de semana e no fim de semana de 10 e 11 de abril, não estando prevista vacinação em massa no fim de semana da Páscoa. O processo permitirá apurar a capacidade de resposta do sistema a um processo de vacinação em maior escala. "A vacinação em massa tem de ser testada agora para estarmos prontos em abril. É muito exigente do ponto de vista logístico", acrescentou.No concelho de Odivelas a previsão era vacinar, este sábado, 970 pessoas. O presidente da câmara local, Hugo Martins, disse que "o centro tem capacidade para aumentar a vacinação, podendo chegar às 2500 doses administradas num dia".O processo de vacinação vai decorrer de três formas, de acordo com a dimensão dos municípios: nos concelhos onde o grupo a vacinar seja inferior a 250 pessoas, terá lugar nos centros de saúde. Naqueles em que se prevê vacinar entre 250 e 500 pessoas, o processo será realizado nas escolas. Em locais com mais de 500 pessoas, será feito nos centros de vacinação. António Costa reconheceu que há pessoas que recusam a vacina. "Algumas, felizmente não muitas", disse, voltando a defender que a vacina da AstraZeneca "é segura para todas as idades". Por sua vez, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, pediu aos professores e funcionários do ensino para contactarem as escolas caso não tenham ainda recebido a chamada telefónica ou SMS referente à marcação.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, alertou este sábado que, se houver facilitismo na Páscoa, poderá registar-se um aumento de casos e gerar-se "frustração". " Facilitar é um bocadinho o morrer na praia, depois do trabalho e do sacrifício todo", disse.O coordenador da ‘task force’, Gouveia e Melo, admite "150 mil vacinas/dia, numa operação logística gigantesca". "Vamos saltar um fim de semana [o da Páscoa] para nos organizarmos e passarmos, no fim de semana seguinte, de 40 mil para 100 mil por dia", disse.Em maio, o Governo prevê receber "muito mais que 1,8 milhões de vacinas", revelou o primeiro-ministro, António Costa. A previsão é que, no segundo trimestre, Portugal receba mais nove milhões de doses, depois dos dois milhões entregues até ao fim deste mês."Temos receio desta vacina [AstraZeneca], como de qualquer outra, por serem muito recentes: desconhecemos os efeitos. Os professores devem ser vacinados por lidarmos com um grande leque da população.""Estamos um pouco apreensivos mas também expectantes que esta vacina nos traga alguma estabilidade, alguma paz dentro deste caos. Se não confiarmos na ciência, em que é que vamos confiar?""Houve alguns casos nas escolas, como é normal, mas a vacina dá-nos algum conforto e segurança para as aulas. É importante que continuemos a manter todos os cuidados e é isso que temos dito aos nossos alunos."A vacinação dos professores e funcionários das escolas contra a Covid-19 representa um "passo importante" para que os estabelecimentos "não voltem a encerrar e o ensino não volte a ser à distância", afirmou este sábado, em Coimbra, Mário Nogueira, secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof). O dirigente, que acompanhou o início da vacinação de professores e pessoal não docente do Pré-Escolar, 1º ciclo e ensino especial do concelho de Coimbra, afirmou não ter conhecimento da existência de profissionais que tenham recusado a vacina. "Chegaram-nos foi casos de professores preocupados por não terem sido chamados. O que nos foi dito é que os que não foram chamados desta vez, deverão sê-lo na próxima semana", referiu Mário Nogueira, ao lembrar que o processo vai decorrer ao longo de quatro semanas. O dirigente sindical lamentou que o Ministério da Educação não tenha "acompanhado desde o início, como devia, as posições dos professores", tendo sido o Ministério da Saúde a decidir "integrar os trabalhadores das escolas na fase 1".No centro de vacinação de Coimbra foram administradas este sábado 720 doses a profissionais das escolas do concelho. Segundo José Biscaia, diretor do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego, o processo decorreu com normalidade e sem registo de reações adversas entre os que receberam a vacina. A ansiedade era um sentimento comum aos que aguardavam a sua vez junto ao pavilhão Mário Mexia. "Estava muito ansiosa mas correu bem", referiu Jacinta Pessoa, 54 anos, assistente operacional.Está a decorrer este fim de semana, na Escola Secundária Pinheiro e Rosa, em Faro, a vacinação de docentes e funcionários do ensino Pré-Escolar e 1º ciclo. No total serão inoculadas 600 pessoas do concelho de Faro, sendo que este sábado já receberam a 1º dose da vacina 300 profissionais. Em todo o Algarve serão vacinadas este fim de semana 5500 pessoas.Mais de 1200 professores, educadores e funcionários de jardins de infância e escolas do 1º ciclo do concelho de Matosinhos receberam este sábado a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A administração das vacinas foi feita por cerca de 50 profissionais de saúde no centro de vacinação da cidade. O local está preparado para vacinar cerca de duas mil pessoas por dia.