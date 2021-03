Testagem massiva deteta 12 infetados com Covid-19 em Portimão

Os testes em massa à população do concelho de Portimão, que começaram na quarta-feira, já levaram à deteção de 12 casos positivos. Até esta sexta-feira tinham sido testadas cerca de 650 pessoas.





A decisão de avançar com esta medida foi tomada pela autarquia, em articulação com a autoridade de saúde, depois do surgimento de surtos no setor da construção civil e numa padaria.