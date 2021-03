Vacinação contra a Covid-19 acelerada em abril com 100 mil pessoas por dia

O coordenador da 'task force' responsável pelo plano de vacinação para a covid-19 estimou este sábado que em abril seja possível vacinar 100 mil pessoas por dia, atendendo às remessas de vacinas que Portugal deverá receber no segundo trimestre.

"Temos o objetivo de vacinar todos os dias 100 mil pessoas e, se vierem mais vacinas, não vamos acumular vacinas, porque isso antecipa o processo de vacinação e a proteção das pessoas, e, podemos chegar às 150 mil vacinas/dia, o que é uma operação logística gigantesca", afirmou em declarações aos jornalistas Gouveia e Melo.

O responsável adiantou que, até domingo, 80% das pessoas com mais de 80 anos vão ficar vacinadas com a primeira dose, o que "é um critério de sucesso".

Se neste primeiro trimestre, Portugal recebeu dois milhões de vacinas, a previsão para o segundo trimestre é de nove milhões de vacinas, das quais 1,8 milhões em abril e as restantes nos dois meses seguintes.

"Vamos saltar um fim de semana [o da Páscoa] para nos organizarmos e passarmos, no fim de semana seguinte, de 40 mil para 100 mil por dia", explicou, o que requer um plano organizado com profissionais suficientes, locais de vacinação definidos e "vacinar com rapidez para não acumular vacinas".

Gouveia e Melo admitiu que têm surgido "dificuldades no processo" relacionadas com pessoas idosas ou isoladas que, "mesmo que tenham telemóveis não os atendem ou não respondem às mensagens".

Mas, com a ajuda das autarquias estas dificuldades "têm sido superadas", referiu.

