Mais de 35 mil vacinas contra a Covid-19 administradas na Madeira

Entre 31 de dezembro de 2020 e 14 de março deste ano foram administradas na Região Autónoma da Madeira 35.133 vacinas contra a covid-19, informou hoje o Governo Regional.

"Do número total de vacinas administradas (35.133), 22.051 correspondem à administração da primeira dose e 13.082 foram segundas doses da vacina", lê-se na nota distribuída pelo gabinete do secretário regional da Saúde e Proteção Civil.

O executivo insular realça que "as pessoas vacinadas integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinação contra a covid-19 na Madeira, de acordo com a alocação das vacinas à região", sublinhando a "continuidade da vacinação das pessoas com mais de 80 anos".

A nota refere que, "até ao dia 14 de março, 72% da pessoas residentes na região com mais de 80 anos já receberam a primeira dose da vacina e 32% destas têm a vacinação completa, mais concretamente 3.571 pessoas".

O Plano Regional de Vacinação covid-19 da Madeira estabelece três fases, a começar pelos grupos prioritários, ao que se seguem as pessoas com comorbilidades e, depois, o resto da população.

A estimativa aponta que sejam vacinadas 50 mil pessoas na primeira fase, outras 50 mil na segunda fase e, por fim, 100 mil pessoas.

O presidente do Governo da Madeira, de coligação PSD/CDS, o social-democrata Miguel Albuquerque, afirmou que o objetivo do executivo insular é atingir 70% da população do arquipélago vacinada até setembro deste ano.

A Madeira começou a vacinar contra a covid-19 em 31 de dezembro de 2020, depois da chegada do primeiro lote de vacinas à região (9.750 doses) nesse dia.

Recebeu em 01 de fevereiro um outro lote com 5.850 vacinas da Pfizer e, em 05 de março, chegaram à região mais 8.500 da AstraZeneca.

De acordo com o secretário da Saúde da Madeira, Pedro Ramos, a região deverá receber outro lote de 17.550 vacinas da Pfizer, perfazendo um total de 51.225 doses, o que permitirá administrar a vacina a 25.000 pessoas, cerca de 10% da população do arquipélago.

Em 15 de março, a Direção Regional de Saúde anunciou a suspensão da administração da vacina da AstraZeneca programada no arquipélago, mantendo a da Pfizer.

As autoridades de saúde nacionais também decidiram neste dia suspender o uso da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 por "precaução".

A decisão foi anunciada pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e pela autoridade do medicamento (Infarmed), e surgiu após vários países europeus também já terem suspendido a administração desta vacina devido a relatos de aparecimento de coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas.

Espanha, Itália, Alemanha, França, Noruega, Áustria, Estónia, Lituânia, Letónia, Luxemburgo e Dinamarca, além de outros países, incluindo fora da Europa, já interromperam o uso.

Também a Região Autónoma dos Açores optou pela suspensão da administração.

Segundo os mais recentes dados, divulgados na segunda-feira pela Direção Regional de Saúde, a Madeira tem 659 casos ativos, totalizando 7.901 infetados desde o início da pandemia.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 2.654.089 mortos no mundo, resultantes de mais de 119,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.694 pessoas dos 814.513 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.