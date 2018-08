Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aumenta emigração portuguesa

Aumento de 4,6% nas saídas para doze países. Reino Unido ainda lidera.

Por João Saramago | 10:15

Agosto é para milhares de portugueses que vivem no estrangeiro o mês do regresso para férias e cada vez são mais aqueles que podem regressar. No último ano, 57 315 portugueses emigraram para os 12 países dos quais são conhecidos os dados estatísticos referentes a 2017. No ano anterior, a emigração para os mesmo países totalizou 54 750 pessoas.



A diferença representa um acréscimo de 4,6%. A emigração em 2017 foi também superior à registada em 2015, quando saíram 56 231 portugueses para esses mesmos países.



O Reino Unido lidera a lista, com a chegada no último ano de 22 622 portugueses. O principal destino da emigração portuguesa registou, contudo, em 2017 uma acentuada queda de entradas por comparação com os 30 543 lusos que escolheram a Grã-Bretanha há dois anos.



Já para a Alemanha, em 2017, emigraram 17 750 portugueses, mais do dobro dos 8810 que para lá foram viver em 2016.



A Espanha surge como o terceiro destino mais procurado, com 9038 entradas em 2017: são mais 1392 face ao ano anterior. Fora deste grupo de países figuram a França e a Suíça, dois dos principais destinos da emigração portuguesa. Os dados mais recentes referentes à Suíça são de 2016, ano em que recebeu um total de 10 123 portugueses. Em França, a mais recente informação é de 2013 com 18 480 entradas.