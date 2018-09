Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Campanha "Passe a Passe" dá 'borla' de um mês a quem compre novo Cartão LisboaViva

Em 2016, a iniciativa gerou 4.153 novos pedidos do cartão LisboaViva.

A campanha "Passe a Passe", apresentada esta segunda-feira, visa promover o uso dos transportes públicos na Área Metropolitana de Lisboa e vai oferecer um mês de passe a quem compre o Cartão LisboaViva no dia 19 de setembro.



A campanha é dirigida a novos utilizadores, aqueles que nunca usaram o Cartão LisboaViva, mas também àqueles que não carregam os títulos mensais há mais de 12 meses no sistema de transportes públicos da área metropolitana, oferecendo-lhes o segundo mês de passe.



Aos pedidos de um novo cartão LisboaViva feitos na quarta-feira será associado um 'voucher' com direito à oferta do segundo mês após a compra do primeiro título mensal.



À Lusa, o primeiro secretário da Área Metropolitana de Lisboa (AML), Carlos Humberto Carvalho, explicou que a medida já foi tomada em 2016. Nesse dia "houve o dobro das compras normais", o que se traduziu "em um grau de fidelização positivo".



"A experiência que temos de quando a realizámos em 2016 é de que, sensivelmente, no dia e no mês de setembro, duplicámos os utentes que adquiriram passe e uma percentagem com muito significado manteve-se durante uns meses e outra, com algum significado, continuou durante mais de um ano", disse Carlos Humberto Carvalho.



À semelhança do que foi desenvolvido em 2016, a Área Metropolitana de Lisboa fez um convite a todos os operadores de transporte público que operam neste território, de forma a promoverem uma ação conjunta no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade (que decorre esta semana), com o objetivo de promover os transportes públicos.



Todos os operadores de transporte público da Área Metropolitana de Lisboa aderiram à ação, como a Barraqueiro Transportes (incluindo Barraqueiro Oeste, Boa Viagem, Mafrense e Ribatejana), a Carris, a CP -- Comboios de Portugal, a Fertagus, a Isidoro Duarte, a Henrique Leonardo da Mota e a J.J. Santo António.



Também o Metropolitano de Lisboa se associou, além do Metro Transportes do Sul, da SCOTTURB, dos Transportes Coletivos do Barreiro, dos Transportes Sul do Tejo, da Transtejo/Soflusa e da Vimeca.



