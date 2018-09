Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo Arriva quer licença para explorar ligação ferroviária Porto - Corunha

Comboio que sai de Porto-Campanhã só faz a ligação até Vigo.

15:02

O Grupo Arriva anunciou esta quinta-feira que vai iniciar os contactos com a autoridade ferroviária portuguesa para se licenciar como operador e fazer avançar do lado português o projeto da nova linha internacional Corunha -- Porto.



Em declarações à agência Lusa no final da reunião com o Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, o CEO da Arriva Espanha, Juan Ignacio García de Miguel, afirmou que, face aos últimos desenvolvimentos, o grupo está "otimista" sobre o avanço do projeto, que do lado espanhol já mereceu parecer positivo, depois de em janeiro a Comissão Europeia ter liberalizado o transporte ferroviário internacional de passageiros.



"A nosso pedido, o regulador espanhol anunciou que a Linha Corunha - Porto - Campanhã é uma linha internacional. Decisão que não registou qualquer reclamação por parte das entidades interessadas ou do estado espanhol, nem de nenhum outro agente português", afirmou.



De acordo com o responsável, o regulador espanhol propôs agora uma metodologia de aplicação que visa analisar qual "o impacto da 'cabotagem'" na atual rede ferroviária gerida pela Renfe, proposta esta que, segundo o Juan Ignacio García de Miguel, apresenta boas perspetivas de desbloquear o projeto.



Para o Grupo Arriva, a linha Corunha - Porto - Campanhã apresenta-se como uma oportunidade de melhorar a oferta de serviços naquele corredor, uma vez que, atualmente, "dos 11 milhões de pessoas que cruzam a fronteira, menos de 1% fazem-no via comboio".



Já o secretário-geral do Eixo Atlântico, Xoan Mao, congratulou-se com estes últimos desenvolvimentos, sublinhando que a exploração desta nova linha ferroviária entre a Corunha, em Espanha, e o Porto vem confirmar uma ideia há muito defendida pelos 38 municípios portugueses e galegos que compõem aquela associação transfronteiriça.



No dia 08 de maio, o grupo Arriva, através da companhia Arriva Spain Rail, solicitou à Comissão Nacional de Mercados e Competência (CNMC) espanhola autorização para operar numa nova linha entre a Corunha e o Porto.



A nova linha ferroviária proposta têm uma extensão de 342 quilómetros e sete paragens ao longo do percurso (A Corunha, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo Guixar, Valença do Minho, Nine e Porto-Campanhã), e a viagem têm uma duração prevista de duas horas e 46 minutos.



Atualmente, o comboio que sai de Porto-Campanhã só faz a ligação até Vigo.



Com partidas diárias, o comboio 'Celta', que é operado pela CP em conjunto com a Renfe, iniciou a sua atividade em julho de 2013, assegurando uma ligação rápida entre Vigo e Porto, com paragens em Valença, Viana do Castelo e Nine.



Com bilhete único com o preço de 14,75 euros, esta ligação veio permitir percorrer os 175 quilómetros que separam as cidades em duas horas e 15 minutos, quando anteriormente a ligação demorava mais de três horas.



A Arriva, que pertence ao grupo alemão Deutshe Bahn, desenvolve em Portugal a atividade de transporte rodoviário regular de passageiros, com cerca de 190 concessões, operando mais de 200 linhas em 16 concelhos diferentes (Guimarães, Famalicão, Braga, Fafe, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Barcelos, Santo Tirso, Trofa, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Maia, Matosinhos, Porto, Terras de Bouro e Vizela).