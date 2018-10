Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ryanair acusa ANA de querer "monopólio" em Lisboa por não aumentar capacidade

"A solução é criar mais capacidade no Montijo, que continua a ser adiada", lamentou o responsável.

15:08

A Ryanair acusou esta terça-feira a ANA - Aeroportos de Portugal de criar um "monopólio francês" em Lisboa por não permitir um aumento da capacidade aeroportuária nem apostar no Montijo, continuando antes a subir as taxas cobradas às companhias.



"A ANA está a tentar assegurar que não há capacidade suficiente para crescer [em Lisboa] para que possam subir as taxas", considerou, em declarações à agência Lusa, o presidente executivo da empresa, Michael O'Leary, à margem de uma conferência de imprensa em Lisboa.



A seu ver, em causa está "um monopólio francês que controla a Portela".



