Há um novo excêntrico. Descubra para onde foi o Jackpot de 67 milhões de euros

O primeiro prémio do concurso do Euromilhões desta sexta-feira, no valor de cerca de 67 milhões de euros, saiu a um apostador no Reino Unido.O segundo prémio, de 248.682,90 euros, saiu a dois jogadores no estrangeiro, enquanto o terceiro prémio, de 16.606,08 euros, vai para sete apostadores, um dos quais em Portugal.O quarto prémio, no valor de 1.448,26 euros, saiu a 25 apostadores, dos quais quatro com aposta registada em território nacional.O M1lhão saiu no distrito de Viseu.A Chave sorteada do Euromilhões esta sexta-feira foi:16, 28, 32, 37, 451, 11RRL 36083Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.