Cativeiro ilegal deforma milhafre

Um milhafre-preto ainda juvenil deu entrada no RIAS - Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens, em Olhão, depois de ter sido mantido ilegalmente em cativeiro. Tinha várias deformidades ósseas nas asas e nas patas devido a alimentação inadequada.









“O raio-x mostrou graves deformidades nos ossos, um sintoma compatível com osteodistrofia nutricional, uma patologia frequente em animais com alimentação inadequada durante o crescimento”, refere o RIAS, revelando ainda que “não vai ser possível corrigir estas alterações ósseas.” Ainda assim, a ave, que terá nascido no início deste ano e está no centro desde o final de julho, consegue voar, mas apresenta outro problema: alterações comportamentais que afetam a alimentação.

“Nos primeiros dias foi preciso estimular o milhafre a comer sozinho, pois foi habituado a ser alimentado à mão. Conseguimos ter sucesso e agora já come sozinho”, contam os responsáveis do centro.





Agora, o milhafre está numa instalação exterior com dois grifos, que também são necrófagos (comem animais mortos), para aprender o seus comportamentos.





6



meses é o tempo que o milhafre-preto costuma estar no território português anualmente. É comum esta ave migratória ficar em Portugal entre março e agosto para nidificar, com maior incidência nas Beiras e no interior da região do Alentejo.





Pouco preocupante



Atualmente, o milhafre-preto tem um estado de conservação considerado ‘pouco preocupante’, o que significa que, nas condições atuais, não há possibilidade de serem extintos.





Milhafre abatido a tiro



No final de junho já tinha dado entrada, no RIAS, uma outra ave da mesma espécie mas com três feridas, nas asas e numa pata, na sequência de ter sido baleada com chumbos. Está neste momento em recuperação.