Mocho libertado após ter estado ilegalmente em cativeiro

O RIAS - Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens, em Olhão, libertou dois mochos-galegos este fim de semana.Uma das aves estava a recuperar no centro depois de ter sido capturado na natureza e mantido em cativeiro, o que é ilegal.Segundo o RIAS, o mocho que esteve preso em cativeiro estava "em muito mau estado, pois todas as penas primárias e secundárias haviam sido cortadas".O animal também apresentava um ferimento conhecido por ‘bubblefoot’, "uma infeção nas patas causada geralmente por repouso/estadia num local inapropriado".Este mocho esteve no RIAS durante um ano "para que o seu corpo recuperasse da falta de nutrientes causada pela alimentação inadequada" e também para que as penas voltassem a crescer, "e lhe fosse finalmente permitido voar".O outro mocho libertado deu entrada no centro de recuperação algarvio devido a um trauma por causa desconhecida.